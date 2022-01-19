Soyer’in dünyadan da Konya’dan da haberi yok

BÜYÜKŞEHIR Belediye Başkanı Tunç Soyer
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türkiye'de ilk kez Visa
işbirliğiyle ulaşımda kredi, banka ve ön ödemeli kart ile ödeme dönemini başlatıyoruz' ifadelerini kullandı. Oysa bu projeyle Türkiye ilk kez, 2013'te Konya
'da tanıştı. Konya Büyükşehir'in projesi dünyaya örnek oldu. Proje daha sonra Kocaeli
'de uygulandı. Tunç Soyer kullanıcısını tanıyan sistemde, HES kodlarının da tanımlı olduğunu açıkladı. Soyer, "Sistem yaz aylarından itibaren tam tarifede mi, öğrenci mi, öğretmen mi, engelli ya da gazi mi, indirimli ya da ücretsiz biniş mi yapıyor. Tüm bu bilgilere sahip olacak ve İzmir
'im kartlarda olduğu gibi tarifeler kapsamında çalışacak" dedi. Soyer'in yenilik gibi gösterdiği bu özelliklerin hepsi, Konya Büyükşehir ve Kocaeli Büyükşehir
belediyeleri tarafından yıllardır kullanılıyor.