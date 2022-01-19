Yolda mahsur kalanlara havadan destek

Gazintep Valiliğin talebi üzerine Türk Silahlı kuvvetlerine ait 2 adet helikopter Gaziantep'te bulunan 2. Zırhlı Tugay'dan yüklendikleri malzemeleri havadan Nurdağı bölgesinde mahsur kalan vatandaşlara yetiştirdi. Helikopterlerle sıhhi kurtarma da yapılırken askerlerin kullandığı çekici araçları da yolda mahsur araçları karların arasından kurtardı.

MEHMETÇİKTEN YARDIM ELİ

Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. Ayrıca yolda mahsur kalan TIR'ları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkân ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır" denildi.