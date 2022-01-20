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Giriş Tarihi: 20.1.2022 21:03 Son Güncelleme: 20.1.2022 21:13

Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

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Bakan Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
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