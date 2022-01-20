Bitlis’te karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai

Bitlis
Belediyesi'ne ait 40 araç ve 80 personelle başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bitlis'te ara yollar olmak üzere kapalı yol bulunmadığını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gece boyunca yapılacak çalışma sonucunda bütün yolları açıp genişleteceklerini söyledi.
Başkan Tanğlay, "Karın başkenti Bitlis'ten tüm hemşerilerimize selamlar. Salı günü akşam başlayan kar yağışı, bugün öğlen itibariyle yerini soğuk havaya bıraktı. Bir buçuk günde Bitlis merkeze 60 santimetre kar düştü. Aynı zamanda tipi ve fırtınayla karşı karşıya kaldık. Bu zaman zarfında tüm yollarımızı açtık, ulaşımımızı sağladık. Bugün öğlen itibariyle de tüm yollarımızı genişletme çalışmamızı başlattık. İş makinemiz, rotatifimiz, kar küremelerimiz, 40 araç, 80 personel ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Hem temizlik hem de fen işleri müdürlüklerimiz, özellikle merdiven ve durak temizliğimiz devam ediyor. Bu gece itibariyle tüm yollarımızın genişletme çalışmasını bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız. Şu an itibariyle Bitlis'te ara yol dahil olmak üzere hiçbir yolumuz kapalı değil. Buradan tüm hemşerilerimize seslenmek istiyorum, özellikle bu mevsimde, sıkıntılı günlerde araçlarını çıkartmamalarını rica ediyorum. Bu konuda bizlere de destek olurlarsa, kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.