Hasta vatandaş için karlı köy yolu açıldı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinin kapalı yolu köyde rahatsızlanan vatandaş için yol açıldı.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Günlüce köyü Aktepe Mezrası'nda meydana geldi. 90 yaşındaki kalp hastası Peklizar Kırmızıtaş'ın nefes darlığı ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine Tunceli İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak 112 ekipleri ile birlikte mezraya ulaştı. Hasta vatandaşa ilk müdahale evinde yapıldıktan sonra ambulansla Nazımiye İlçesi'nde bulunan Entegre Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.