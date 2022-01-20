‘Hem israf hem partizanlık’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nde (İBB) CHP
teşkilatından birçok ismin İBB şirketlerinde yönetim kuruluna atanıp maaşa bağlandığı ve 35 CHP'li yöneticiye bir yılda 3.6 milyon lira 'huzur hakkı' ödendiği ortaya çıkmıştı. SABAH'ın "İBB'ye böyle çöktüler" başlığıyla gündeme taşıdığı haberin ardından İBB'ye tepki yağdı. Esenler
Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu
, "Bu nasıl bir israftır? Hani liyakati esas alacaktınız? Bu nasıl bir partizanlıktır? İBB'nin iştirak şirketleri CHP ve siyasi ortaklarının kazanç kapısına dönmüş. İBB, CHP'lilerin kazanç kapısı değildir" dedi.