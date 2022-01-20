Şanlıurfa’da terör operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK/YPG yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler eşliğinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüpheliler, burada alınan sağlık raporu sonrası adliyeye sevk edildi.

Ayrıca Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyete götürüldü