Türkiye artık çift paralı ülke olmayacak

Yeniekonomi modelinde çalışmaların süreceğini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan , "Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz" dedi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti: Türkiye 'yi hedeflerine ulaştırmak, sorunlara çözümler üretmek, yeni projeler geliştirmek için vargücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz.Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat, kur korumalı sisteme geçmiştir. Yastıkaltı altınları ekonomiye kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı bir mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz. Tutarı 250 milyar lirayı, katılımcısı 13.2 milyon kişiyi bulan BES sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten 30'a çıkarıyoruz. Çeşitli fonlardan elde edilen kâr paylarının iştirak kazançlarını da bu kapsama alıyoruz. Kredi Garanti Fonu desteğiyle istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı da bitmek üzeredir. İhracat ve imalat sektörlerindeki sanayi şirketlerinin kurumlar vergisini 1 puan indiren teklif de Meclis 'te görüşülmektedir.Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri, kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz. Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkararak dış ticaretle iştigal edenler hariç herkesin işini de, tasarrufunu da TL ile gerçekleştirmek için herkesten destek istiyoruz. Kurumlarımızı, vatandaşlarımızı dövizden kendi paramıza ve kendi paramızda yürütülen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz.Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakârlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutar bütçenin neredeyse 10'da 1'i kadarıdır. Elektrik desteği programının kapsamını, kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan, maddi imkanı yetersiz vatandaşlarımızın elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde genişletiyoruz. Bu şekilde 50.4 milyon liralık ilave kaynakla 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız artışları da bütçe imkânlarını sonuna kadar zorlayarak gerçekleştirdik. Dünyadaki değişimlerin ekonomide de yeni yaklaşımları, yeni politikaları gerektirdiği gerçeğini ilk gören ülkelerden biriyiz. Türkiye'nin izlediği bu yol şimdi pek çok ülke tarafından değerlendirilmekte, yavaş yavaş uygulanmaya başlanmaktadır.Pancar alım fiyatını kilogramda 42 kuruştan 80 kuruşa çıkardık. Böylece prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık bir pancar bedeli ortaya çıkıyor.Sağlık sistemimiz salgınla mücadelede gereken her türlü ihtiyacı karşılamaya yetecek kapasitede. TURKOVAC sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz.Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu meblağ da en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak..AFAD koordinasyonunda 10 STK'mızın desteğiyle Afganistan'a 700 ton gıda, giyim, sağlık, acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz. İmkânı olan vatandaşlarımızı katkıda bulunmaya davet ediyoruz.