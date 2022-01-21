Haberler Gündem Haberleri 5 bin 658 kişi sorgulandı: Aranan 6 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 22.1.2022 00:20

5 bin 658 kişi sorgulandı: Aranan 6 kişi yakalandı

ABBAS ÇAKAR
5 bin 658 kişi sorgulandı: Aranan 6 kişi yakalandı

Kocaei İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları” uygulamasında, 5 bin 658 kişiye kimlik kontrolü yapılırken, kontrol edilen kişilerden, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçlulaın yakalanması amacıyla, il genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve kontrollerde, 5 bin 658 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Kontrol edilen 308 araçtan, 4'ünün sürücüsüne çeşitli eklsiklikler ve kural ihlalaleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 bin 658 kişi sorgulandı: Aranan 6 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA