5 bin 658 kişi sorgulandı: Aranan 6 kişi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşın huzur ve güven ortamının devamı, suçun önlenmesi ve suçlulaın yakalanması amacıyla, il genelinde "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları" uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan denetim ve kontrollerde, 5 bin 658 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Kontrol edilen 308 araçtan, 4'ünün sürücüsüne çeşitli eklsiklikler ve kural ihlalaleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.