Çoruh’a vurulan mühür: Yusufeli Barajı





Her hat, "28 ton" yük taşıyor... Bir defasında iki hatta birden, yükleme yapılmış... Yaklaşık 60 ton.

İnşaat sürecinde... "Aşağıda" beton dökülürken... "Yukarıdan" da beton dökülmüş... "Hava hattından."

İnanılır gibi değil... Koskoca iş makinesi... "Teleferikte... Hava hattında... Tepemizde."

***



Dost daveti

Barajdan... Dağların tepesinden... Bir "dostu" aradık... Prof. Veysel Eroğlu... Eski Devlet Su İşleri Genel Müdürü... Eski Orman ve Su İşleri Bakanı... Ömrünü "suya" harcamış siyaset ve devlet adamı.

Sesimizi duyunca... Afyon'a davet etti... Kendi ilçesi... Şuhut'a... Keşkek yemeye.

Biz de onu, "Yusufeli Barajı'na davet ettik... Baraj gövdesinin üzerinde çay içmeye."

Veysel Hoca, "İnanamıyorum" dedi... Duygulandı... Ve "Çok şükür" dedi:

- Oldu ya... Yapıldı ya... Türkiye bunu başardı ya... Allah bize bu günleri de gösterdi ya... Çok şükür.

***



İçeride... Dışarıda... 'İstemezük kafası'

Veysel Eroğlu ile "dünü" konuştuk.

"Yapılmaması için öyle engeller çıkarıldı ki... Anlatsam roman olur" dedi.

Roman, köşemize sığmaz... "Özetini" rica ettik.

DSİ Genel Müdürü olunca... Önüne "dosyalar" gelmiş... Şikâyetler... Mahkeme kararları.

İki barajın... Hasankeyf Ilısu ile Yusufeli'nin yapılmaması için... Yurt içinden ve Avrupa'dan yağan şikâyetler... Danıştay'a açılan davalar... "Dosyalar dolusu."

"İstemezük lobisi." Kimler mi? Prof. Eroğlu'nun söylemiyle, "Yerli ve milliye karşı olanlar... Türkiye'nin enerjide Batı'ya bağımlı kalmasını isteyenler."

Danıştay'da... Dairelerden biri... "Şikâyetleri" haklı bulmuş... "Yapılamaz" kararı vermiş.

Veysel Hoca, Danıştay'a gitmiş... "Daire daire" dolaşmış... Ve sonunda, "Dava Daireleri Genel Kurulu" toplanmış... Karar: "Ilısu Barajı da, Yusufeli Barajı da yapılabilir."

Ilısu Barajı yapıldı... Milletin hizmetinde.

Yusufeli Barajı'nın bitirilmesi için... Gün sayılıyor.

***



Büyük taşınma

Şantiye... Kasaba gibi... Yatakhaneler... Banyolar... Bürolar... Salonlar... Unutmayalım, bir ara, günde 4 binin üzerinde çalışan şantiyedeydi.

Yarın... Baraj inşaatı tamamen bitince... "Şantiye" ne olacak?

Sorduk... Dediler ki:

- Şantiye taşınacak... Başka bir inşaata... Veya bir yere.

İyi de... "Bu büyüklükteki" şantiye nasıl taşınır?

Aldığımız yanıt:

- 3 bin TIR ile.

Yanlış okumadınız... "Üç" bin TIR.

***



İki Türkiye

Geziyoruz... Şanlıurfa... Edirne... Bursa... Kayseri... Trabzon... Artvin.

Türkiye, zor bir dönemden geçiyor... Korona... Ekonomi... Halkın satın alma gücü... Oynayan kur... Euro... Dolar... Faiz.

Ama bir yandan da... Türkiye... Büyük Atatürk'ün gösterdiği hedefe... Çağdaş uygarlık yolunda ilerliyor... Yerli ve milli... Savunma sanayii... Fabrikalar... Üretim... İhracat.

"Günlük siyasi çekişmelere... Bardağın boş tarafına bakarak" karamsarlığa kapılmanın... Enseyi karartmanın âlemi yok.

Bardağın bir de "dolu tarafı" var... İşte, "Yusufeli Barajı... Türkiye'nin dünyaya meydan okuması."

Emeği geçenleri kutluyoruz... Alkışlıyoruz.