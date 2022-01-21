Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarıyıl tatili erkene çekildi
Giriş Tarihi: 21.1.2022 07:19 Son Güncelleme: 21.1.2022 07:21

Son Dakika Haberi - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarıyıl tatili erkene çekildi

Son Dakika Haberi - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarıyıl tatili erkene çekildi

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle normal eğitim yapan okullarda öğrencilerin saat 10.00'da, ikili eğitim yapan okullarda ise sabahçıların saat 10.00'da öğlencilerin ise 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacağını duyurdu.

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır."

"DİNLENMEYİ İHMAL ETMEYİN"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere de iyi dileklerini sunmayı ihmal etmeyerek paylaşımına "İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" ifadelerini ekledi.

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Son Dakika Haberi - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Yarıyıl tatili erkene çekildi
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