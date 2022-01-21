Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.
21 Ocak Cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2022
✅Normal eğitim yapan okullarımızda
⏰ 10.00
✅İkili eğitim yapan okullarımızda;
⏰Sabahçılar 10.00
⏰Öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır.
İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin💐
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır."
"DİNLENMEYİ İHMAL ETMEYİN"
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, öğrencilere de iyi dileklerini sunmayı ihmal etmeyerek paylaşımına "İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin" ifadelerini ekledi.