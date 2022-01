Temennimiz Zelenski ile Putin’i bir araya getirmek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele 'nin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında ise iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı. Aile kökleri Filistin 'e dayanan ve ülkesinde "El Turco" olarak tanınan Bukele'nin Türkiye 'yi ziyaretinin ayrı bir anlam taşıdığının altını çizen Erdoğan, Bukele'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye-El Salvador ilişkilerinde ciddi bir ivme yakalandığını kaydetti. El Salvador'un Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışının dün yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:Biz de San Salvador Büyükelçiliğimizi en kısa sürede hizmete açacağız. Dışişleri Bakanıma gerekli talimatı verdim, süratle Sayın Başkan da bize en uygun yerde, büyükçe bir yer hazırlayacaklar ve orayı kiralamak suretiyle biz de büyükelçiliğimizi açacağız. Büyükelçiliğimizin açılışı sebebiyle de iade-i ziyaretimizi San Salvador'a gerçekleştireceğiz.Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz salgına rağmen son dönemde ciddi sıçrama yaşadı. 2020 yılında 27 milyon doları aşan ticaret hacmimiz, geçtiğimiz sene 50 milyon dolara yaklaştı. Yüzde 80 civarındaki bu artış, esasen potansiyelimizin ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla bu rakamı ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki 5 yıllık sürede de inşallah 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz.El Salvador'la savunma sanayii işbirliği anlaşması yapıldı. Yarın (bugün) Sayın Başkan TUSAŞ 'ı ziyaret edecekler. Bizim savunma alanında attığımız adımları orada yerinde görmek suretiyle ne gibi müşterek adımlar atabiliriz, bunları görme fırsatını yakalayacaklar. Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim) Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Zira bölgede bir savaş atmosferinin olması, böyle bir psikolojinin doğması bizi de her iki tarafla münasebetleri olan bir ülke olarak üzmektedir. Temennimiz o ki bir an önce Sayın Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek ve yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Bunun için gerek Sayın Putin'in Türkiye ziyareti, gerekse benim Ukrayna ziyaretimi çok önemsiyoruz. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var. Ukrayna ziyaretimle birlikte de tabii bu arada Sayın Putin ile olan görüşmeleri aynen devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun, hâkim olsun, bölgede bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin.El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele de Türkiye'nin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:Türk insanının bir gün dünyayı fethettiğini biliyoruz, uzun bir süre boyunca. O ruh her bir Türk vatandaşının içinde mevcut. Bu ruh tekrar büyüyor. Yirmi yıl önceki Türkiye, bugünkü Türkiye değil.El Salvador'da herkes Türk kültürünü, Türk tarihini, Osmanlı İmparatorluğu'nu tanıyor. Bunun sebebi de Türkiye'nin çok hızlı büymesi. Türkiye'nin büyük bir sistem olması. Bu da Sayın Erdoğan sayesinde gerçekleşti. Sizin güçlü ruhlu insanlarınız var ama bir lidere de ihtiyacınız var. Bu lideriniz de var. İyi bir lideriniz var.Türkiye çok büyüyor. İleride daha da büyük güç olacak ve dünya için önemli olacak. Biz de onların yanında olmak istiyoruz.Yatırım projelerini konuştuk. Savunma sanayii ekipmanları, İHA ve başka malzemeler.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bukele'nin eşi Gabriela Rodriguez de Bukele ile bir görüşme gerçekleştirdi. İki First Lady, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda doğum öncesi psikoloğu olan Bukele, ülkesindeki normal doğumun teşvikine yönelik kanuni düzenlemeleri paylaştı. Emine Erdoğan da Türkiye'de normal doğumun ve doğum öncesi eğitimlerin teşvik edilmesi ile anne-bebek bağının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. ANKARA