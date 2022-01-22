Büyükşehir’den kırsalda karla mücadele çalışması devam ediyor

Şanlıurfa'nın ilçelerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kırsal alanlarda kapanan yollar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından oluşturulan kar küreme ve tuzlama ekipleri tarafından İlçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.



Şanlıurfa'nın özellikle yoğun yağış alan ilçelerin kırsal alanlarında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların talepleri doğrultusunda sahada hazır bekleyen ekipler, kendilerine iletilen ihbarla harekete geçerek belirlenen alana ulaşıyor. Hızlı bir şekilde vatandaşların yardımına koşan ekipler, bölgede ulaşımın sağlanması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Son 5 gündür yoğun bir şekilde kırsal alanda çalışma yapan ekipler, kırsal alanlarda birçok yolu kardan temizledi. Temizlenen yollarda don olayının yaşanmaması için ekipler tarafından tuzlama çalışması yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 120 araç ve 220 personelle kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan hafta başından itibaren yeniden etkisini gösterecek olan kar yağışına karşı önlem alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde teyakkuza geçti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Alo 153 çağrı merkezinde vatandaşlara 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.