Didim Belediyesi mahkeme kararına rağmen yıkım yaptı

Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararının olmasına rağmen belediyenin yıkımı gerçekleştirdiğini söyleyen otel sahibi Ahmet Orak, "Didim Belediyesi hukuk tanımıyor. 20 Ocak 2021'de mahkeme tarafından verilen bir karar var. Bu karara rağmen yıkımı yaptılar. Biz de gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız" dedi.

Didim Belediye ekipleri önceki gün sabah saatlerinde yıkım ihalesini alan firmanın çalışanlarıyla otele geldi. Yıkım çalışması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otel çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yıkım çalışması yağışlı havaya rağmen başlatılırken, otelin ana giriş ve hol ile daha önce havuz olarak kullanılan bölgede yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. Didim Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener de yıkım çalışması hazırlıklarını yerinden kontrol ederken, Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu otel yetkililerine ve otel avukatına bilgilendirme yaparak otelin boşaltılmasını sağladı. Didim Belediyesi zabıta ekipleri ile emniyet güçlerinin otel içerisinde ve çevresinde önlem almasının ardından çalışma başlattı. Yıkım çalışması esnasında otel yetkililerinin şikayetçi olmasından dolayı bölgeye savcı geldiği ve operatörlerin ifadesi alındı. Operatörlerin ifadesinin alınmasının ardından yıkımın kaldığı yerden devam etti.

BELEDİYE HUKUK TANIMIYOR

Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararının olmasına rağmen belediyenin yıkımı gerçekleştirdiğini söyleyen otel sahibi Ahmet Orak, "Didim Belediyesi hukuk tanımıyor. 20 Ocak 2021'de mahkeme tarafından verilen bir karar var. Biz de gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız" dedi. Ahmet Orak, "Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda, 'Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi' deniyor. Ancak bu karara rağmen yıkımı yaptılar" dedi.