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Giriş Tarihi: 22.1.2022 14:56 Son Güncelleme: 22.1.2022 15:11

Kar altında 'Kira yardımı' isteyen çift ile ilgili Kaymakamlık'tan açıklama: Evleri var, elektrik, kömür ve nakdi destek almışlar

AA
Kar altında ’Kira yardımı’ isteyen çift ile ilgili Kaymakamlık’tan açıklama: Evleri var, elektrik, kömür ve nakdi destek almışlar

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda, Kadıköy'de yaşlı bir çiftin sokakta kar yağarken kira yardımı istediği görüldü. Video kısa sürede çok sayıda etkileşim alırken, vatandaşlarda yaşlı çifte yardım etmek için girişimlerde bulundu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, "Kar altında yardım isteyen yaşlı çiftimizin bulunması için Valiliğimiz yoğun bir çalışma yürütüyor" dedi. Ataşehir Kaymakamlığı'ndan bugün yapılan açıklamada ise, o çiftin gerçekte ev sahibi olduğu, engelli maaşının yanı sıra bir yıldır elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığı bildirildi.

Ataşehir Kaymakamlığı, sosyal medyada yayımlanan videoda kira yardımı isteyen çiftin ev sahibi olduğunu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dün sosyal medyada sıkça paylaşılan "Kiramızı ödeyemiyoruz lütfen bize yardım eder misiniz? Çok zor durumdayız." içerikli videoda yer alan kişilerle ilgili çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüntülerde yer alan çiftin, Ataşehir'de ikamet eden 43 yaşındaki F.D. ile 49 yaşındaki H.K. olduğu bildirilen açıklamada, birlikte yaşadıkları dairenin F.D. adına kayıtlı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, F.D'nin aylık 991 lira engelli aylığı ve 91 lira elektrik tüketim desteği aldığı, ayrıca son bir yılda kendisine Kaymakamlık tarafından 1700 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

Engelli aylığı olarak 661 lira alan H.K. isimli kadına ise son bir yılda Kaymakamlıkça 1611 lira nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin toplamda 1652 lira engelli aylığı aldığı bildirildi.

Açıklamada, son bir yılda 4 bin 403 lira nakdi yardım ile kömür desteği de sağlanan F.D. ve H.K. hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden birçok kez idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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Kar altında 'Kira yardımı' isteyen çift ile ilgili Kaymakamlık'tan açıklama: Evleri var, elektrik, kömür ve nakdi destek almışlar
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