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Giriş Tarihi: 22.1.2022 16:52 Son Güncelleme: 22.1.2022 17:05

Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaki 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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