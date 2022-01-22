Saldırı hazırlığındaki 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.