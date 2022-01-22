Şanlıurfa Suriye sınırında 10 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi."