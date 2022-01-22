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Giriş Tarihi: 22.1.2022 19:39

Şanlıurfa Suriye sınırında 10 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Suriye sınırında 10 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa Suriye sınırında 10 terörist etkisiz hale getirildi.  Şanlıurfa sınırları karşısında bulunan Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist, önleyici atışlarla etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız sürdürülüyor. Şanlıurfa'nın Akçakale sınırı karşısında bulunan Barış Pınarı bölgesinde, saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi."

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Şanlıurfa Suriye sınırında 10 terörist etkisiz hale getirildi
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