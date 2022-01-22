Son dakika: THY duyurdu! Yarın 31 sefer tedbir amaçlı iptal edildi

Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam edeceği bildirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada yarın da Sabiha Gökçen Havalimanında bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.