Son dakika: THY duyurdu! Yarın 31 sefer tedbir amaçlı iptal edildi

Son dakika haberi... İstanbul'da beklenen kar yağışı dün etkisini gösterirken, olumsuz hava koşulları uçak seferlerini de etkilemiş ve birçok sefer iptal edilmişti.
Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini sürdürmeye devam edeceği bildirildi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada yarın da Sabiha Gökçen Havalimanında bazı uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Üstün yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
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