“Zonguldak’ın gelişmesi ve büyümesi lazım!”

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve yönetimi Zonguldak basını ile bir araya geldi. Dedeman Otelde düzenlenen programda Tıskaoğlu ve yönetimi basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladılar. Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, programda yaptığı konuşmada güçlü bir Zonguldak Lobisinin önemine değinerek şunları söyledi:

ZONGULDAK'IN LOBİ EKSİKLİĞİ VAR!

"ZONSİAD olarak biz kimiz, ne yapmaya çalışıyoruz, kimin arka bahçesiyiz, bir kurumu mu temsil ediyoruz hayır! Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Zonguldak'ı seven ve memleketine destek vermek isteyen, memleketine hizmet etmek isteyen insanlardan oluşan bir topluluktur. Biz güçlü bir Zonguldak lobisi yapmak istiyoruz çünkü Zonguldak'ın lobi eksikliği var. Zonguldak'ta birleşme eksikliği var. Biz iş insanları hüviyetimizin dışında Zonguldak'ta bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü diğer şehirler lobiciliği çok iyi yapıyorlar. Biz ise lobicilikte çok gerideyiz! Karadeniz Vakfı var ve bu vakfın yönetim kurulu başkan yardımcıları Ak Partiden Süleyman Soylu, CHP'den Mehmet Akif Hamzaçebi ile MHP ve İyi Partiden isimler var. Her şey siyaset değil. Bizim Zonguldak'ımızda da o kadar çok değerlerimiz var ama bir araya gelemiyoruz. Zonguldak lobisinde çok zayıfız! Bu lobinin oluşmasında en önemli çimentolardan biriside basın mensuplarımız ve onlara çok iş düşüyor.

HEDEFİ BÜYÜK TUTMAK GEREKİYOR

Hedefi büyük tutmak gerekiyor hedefi yüksek tutarsanız sonuca daha hızlı gidersiniz. Biz ZONSİAD'ı Türkiye'deki TÜSİAD gibi, MÜSİAD gibi Anadolu Aslanları gibi, ASKON gibi bir dernek haline getirmek istiyoruz. Sadece Zonguldaklıların olduğu bir dernek içinde diğer şehirlerinde olduğu bir dernek haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah derneğimizi el birliğiyle istediğimiz duruma getireceğiz. Adında Zonguldak'ın geçtiği ve gurur duyduğumuz büyük bir dernek olacağız. O günleri gördüğümüzde de katkı hepimizin olacak.

TİCARET İÇİN FUARLAR ÇOK ÖENMLİ

ZONSİAD olarak projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi Ticaret Fuarı yapmak yani kendi üyelerimiz ve üyelerimizin dışında başka dostlarla fuar yapmak. Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle görüştük ve bu anlamda bize tam destek vereceklerinin sözünü aldık. ZONSİAD'ın üyeleri var ama ne ürettiklerini çoğu insan bilmiyor. Bu kapsamda ticaret için fuarlar çok önemli. Mayıs ayı içerisinde önce ZONSİAD'ın sonra ZONSİAD'a üye olan ve olmayan başka dostlarla fuar yapmak istiyoruz. Bu Zonguldak için ticari anlamda ve lobileşme anlamında çok ciddi katkı sunacak. Almanya'da çok iyi konumda olan gurbetçi hemşerilerimiz var ve onlardan Zonguldak'a yatırım yapmalarını isteyeceğiz.

HİÇBİR SİYASİ PARTİYİ TEMSİL ETMİYORUZ

Üyeler önemli. Bir kurumun güçlü olması için üyelerinin sayısı, üyelerinin ağırlığı ile temsil ediliyorsunuz. Bir makama gittiğimizde bize kaç üyemizin olduğu soruluyor ama ben üyenin ağırlığına bakıyorum. Biz hiçbir zaman 10 bin üye olamayacağız çünkü derneğin başında Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği geçiyor ama üye ağırlığının çok olduğu bir konuma gelebiliriz. Üyelerimizin güçlü olması bizlere de güç katıyor. Bu dernek çok daha güçlü olduğunda Zonguldak'a çok büyük katkısı olacaktır. Bu doğrultuda ticaret yapan Zonguldak'ta ki bütün dostlarımızın ZONSİAD'a gelmelerini rica ediyorum. Biz hiçbir kurumun veya siyasi partinin alt kuruluşu değiliz. Hiçbir siyasi partiyi temsil etmiyoruz.

EVE DÖNÜŞ ÇOK KIYMETLİ

Eve dönüş çok kıymetli. Bu sadece Zonguldak için değil Türkiye'deki tüm vilayetler için çok önemli. Türkiye'nin kurtuluşu eve dönüş projesidir! Artık İstanbul, İzmir, Bursa, Çorlu gibi yerler sıkıştı. Orada herkese ekmek var ama Zonguldak veya Anadolu'da ki birçok ilin ekmeğe ve işe ihtiyacı var. Ben bunları bizzat yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Bunun için eve dönüşün gerçekleşmesi gerekiyor. Ben şehrime geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Zonguldak'ın gelişmesi ve büyümesi lazım!

ZAMLAR HERKESİ ETKİLİYOR

Zamlar herkesi etkiliyor. Fiyat artışları herkesi olumsuz olarak etkiliyor bu bir gerçek ama olaya bir başka taraftan baktığımızda dünyada enerji maliyetleri çok arttı. Pandemi hepimizi olumsuz etkiledi. Pandeminin sağlıktaki olumsuzluklarından sonra şuanda ekonomik olumsuzluklarını yaşıyoruz. Bunu bütün dünya yaşıyor."