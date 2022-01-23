Amasya’da 364 köy yolu ulaşıma kapandı

Amasya'da etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, görev ve sorumluluk sahasındaki köy yollarında karla mücadele çalışmaları için 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Ulaşımda aksamalar meydana gelmemesi için ekipler köy yollarının şehirlerden bağlantısının kopmaması, vatandaşların köy yollarında sıkıntı yaşamaması ve daha rahat ulaşmasını sağlamak için 7/24 esasına göre 13 greyder, 6 kar bıçaklı kamyon kanal kazıcı, 13 yükleyici, 6 adet kepçe, 1 adet kar makinesi, 3 adet dozer ve 81 personelle köy yolarını açma çalışmaları devam ediyor.

Karla mücadele çalışması ile ilgili bilgi veren Amasya Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 7 bölgede kar yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Şuanda ilçelerde ve köylerde 364 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi" diye konuştu.

Amasya Belediyesi ekipleri ise şehir merkezinde ve ara arterlerde tuzlama çalışmalarına başladı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, il merkezinde de sürücüleri zorunlu olmadıkları müddetçe trafiğe çıkmamaları, çıkanların da lastiklerine zincir takmaları konusunda uyardı.