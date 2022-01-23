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Giriş Tarihi: 23.1.2022 20:15

Doğru Yol Partisi Denizli İl Başkanı uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Doğru Yol Partisi Denizli İl Başkanı uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

Doğru Yol Partisi Denizli İl Başkanı Murat Aydın’ın evine yapılan operasyonda metamfetamin ele geçirildi. Adliyeye çıkarılan Aydın tutuklandı.

Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın evine yapılan operasyonda metamfetamin ele geçirildi. Aydın, uyuşturucu ticareti yapma suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, Doğru Yol Partisi (DYP) Denizli İl Başkanı Murat Aydın'ın evinde 5 fişek metamfetamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Aydın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DYP Denizli İl Başkanı Murat Aydın, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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Doğru Yol Partisi Denizli İl Başkanı uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı
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