İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı’ndan Sedef Kabaş açıklaması

TELE 1 ekranlarında gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş, canlı yayında şu cümleleri kullanmıştı: "Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur." Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu hakaretleri kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.

İSTANBUL 2 NOLU BARO BAŞKANLIĞI'NDAN SEDEF KABAŞ AÇIKLAMASI:

Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması ardından ardı ardına da açıklamalar yapıldı. Bir açıklama da İstanbul 2 Nolu Baro Başkanlığı'ndan geldi. Baronun Sedef Kabaş hakkındaki basın açıklamasında şunlara değinildi:

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI BELİRLENMİŞTİR"

"Son günlerde bir kişinin, Cumhurbaşkanına hakareti gündemi meşgul etmektedir. Bazı hukukçular ve hukuk kurumları bu ifadeleri "düşünce ve ifade özgürlüğü" bağlamında değerlendirmiştir. Öncelikle ifade etmeliyiz ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. Maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi düşünce ve ifade özgürlüğünü korumakla beraber bunun sınırlarını da belirlemiştir. Hakaret asla bir düşünceyi açıklama biçimi olmadığı gibi bütün hukuk sistemlerinde suç olarak düzenlenmiştir."

"YAPILAN HAKARET BU KABİLDEN YIPRATMA AMACINA YÖNELİKTİR"

"İfade özgürlüğü ve hakkı; hakareti değil, akıl ürünü fikirlerin kamuoyu ile paylaşılmasını korur. Milletimizin değerlerine, temsilcilerine, insanımızın kutsallarına sistemli bir saldırı olduğunu üzülerek takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza canlı yayında yapılan hakaret bu kabilden yıpratma amacına yöneliktir. Yıpratılmak istenen Cumhurbaşkanı değil, aynı zamanda milletin temsilcileri ve değerleridir. Zira Cumhurbaşkanı hem makamı hem de uygulamaları ile milletin temsilcisidir."

"HAKARET ETMEKTEN DE ÇEKİNMEYİP SALDIRIYA GEÇMİŞLERDİR"

"Milletimizin seçtiği temsilcilerin muktedir olamaması için her on yılda bir darbe yapmayı planlayan, uygulayan ve maalesef başaran dış destekli vesayet odakları 15 Temmuz Destanı ile uğradığı yenilgiyi hazmedememektedir. 15 Temmuz Destanı ile tezahür eden kurucu iradeyi ve bu iradenin savunucularını yıpratmak, yalnızlaştırmak için her türlü ölçüyü bir tarafa atarak, hakaret etmekten de çekinmeyip saldırıya geçmişlerdir. Bu saldırılar milletimizin alışık olduğu saldırılardır. Tarihinde bu saldırılarla pek çok kez karşılaşmış olan milletimiz, saldırganlara ve azmettiricilerine fırsat vermeyecektir."

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KİSVESİ ALTINDA, HAKARET EDENLER KARŞISINDA HUKUKU BULACAKTIR"

"Hem hukukçular hem de medeni insanlar ifade özgürlüğünün hakaret olmadığını bilir. İfade özgürlüğü insanı kendisi yapan, şahsiyet kazandıran çok önemli bir özgürlüktür. Şüphe yok ki ifade özgürlüğünü her zemin ve zamanda savunacağız. Hem de hak sahibinin kimliğine bakmadan savunacağız. Hakaret ise insanların hukukuna bir saldırıdır. İfade özgürlüğü kisvesi altında, insanların şerefini, onurunu, kişilik haklarını toplumun belli bir kesimini hedef alan, hakaret edenler karşısında hukuku bulacaktır. Bu hukuk devleti olmanın gereğidir."

"BAROMUZ MİLLETİMİZİN DEĞERLERİNE SALDIRININ KARŞISINDA BİR SUR GİBİ DURACAKTIR"

"Bu nedenle; kimi hedef alırsa alsın ve kim tarafından yapılırsa yapılsın hakaretin, hukuka saldırının karşısında olacağız. Baromuz, milletimizin hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edecektir. Milletimizin değerlerine saldırının karşısında bir sur gibi duracaktır. Haklı olan, gücünü Haktan ve halkın değerlerinden aldığı için son derece güçlüdür. Bu gücümüzün farkında olarak eğilmeden hakkı ve haklıyı savunmaya devam edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun; vesayet odakları ve onların sözcüleri varsa, milletimizin değerlerini uhdesinde taşıyan hukukçular da vardır. Her hal ve şart altında hakkı ve haklıyı savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."