AK Parti Teşkilat Başkanı Kandemir: Bu karanlık dil ile mücadele etmeye devam edeceğiz

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan Sedef Kabaş ile Kabaş'ın hakaretlerine gülümsediği belirtilen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında AK Parti teşkilatları bugün 81 ilde adliyelere başvurup suç duyurusunda bulunmuştu.

"SEVİYESİNİ İYİCE DÜŞÜRDÜĞÜ DİL, MUHALEFETİN EGEMEN DİLİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, suç duyuruları sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Sedef Kabaş tarafından bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımıza yönelik çirkin, anti demokratik ve faşizan sözler sebebiyle AK Parti Teşkilatları olarak tüm Türkiye'de Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. CHP Genel Başkanının seviyesini iyice düşürdüğü dil, maalesef muhalefetin egemen dili haline gelmiştir."

"BU KARANLIK DİL İLE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kandemir sosyal medya hesabından sözlerine şöyle devam etti: "Genel Başkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerin Güçlü Türkiye hazımsızlığı olduğunu biliyoruz. Bir yandan AK Parti Teşkilatları olarak Genel Başkanımızın yanında daha kararlı durarak ülkemizi hedeflerine taşımak için gece gündüz çalışacak, bir yandan da bu karanlık dil ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Suç duyurumuz ile ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."