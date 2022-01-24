Eski ev arkadaşını öldüren zanlı Denizli’de yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde eski ev arkadaşı Emin Çizikçi'yi (25) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Ş.K. isimli şüpheli şahsın yolcu otobüsü ile kent merkezine geleceği bilgisini aldı. Alınan bilgi doğrultusunda harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, Denizli Otogarı'na otobüsle gelen zanlı Ş.K.'yi gözaltına aldı.
Denizli Emniyeti Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı Ş.K. Balıkesir polisine teslim edilmek üzere gönderildi.
Ş.K.'nin Balıkesir'den Isparta'ya gitmeye çalıştığı öğrenildi.