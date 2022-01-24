İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'ye operasyon yapıldı. Aralarında mesleklerinden ihraç edilmiş emniyet müdürü, komiser yardımcısı ve halen aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorların da bulunduğu 18 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Aramalarda şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar da ele geçirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! “F” serisi dolarla yakalandılar | Video

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programını kullandıkları tespit edilen, konuşma içerikleri çözümlenen ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri anlaşılan, KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş emniyet müdürü, komiser yardımcısı ve halen aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorların da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon 4 ilde 22 adrese yönelik düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait bütün dijital materyallere el konuldu. Aramalarda şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.