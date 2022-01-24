MİT, teröristi tükürüğünden yakaladı

İstanbul
'da 7 bankanın ATM'sini ve bir emniyet aracını yakarak kayıplara karışan terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) ve İstanbul polisinin titiz çalışması sonucu tükürüğünden alınan örnekle yakayı ele verdi. 2016'da meydana gelen olay sonrası İstanbul polisi kapsamlı soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler kapsamında terör örgütü PKK
adına yapılan bir eylemde 22 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin arasında bulunan 3 kişinin daha önce ATM ve polis aracına saldırı düzenlemiş olabileceği istihbaratı üzerine DNA profil karşılaştırması yapılması amacıyla tükürük numunesi alındı. Numuneler üzerinde yapılan incelemeler kapsamında 7 banka ATM'si ve bir polis aracına düzenlenen molotof saldırısının Mehmet E
., isimli şüpheli tarafından yapıldığı belirlendi. Olay yerinden alınan numunelerle tükürük örneği aynı çıkan Mehmet E. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından 'Silahlı Terör Örgütü
Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından 120 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.