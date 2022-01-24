Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek
Giriş Tarihi: 25.1.2022 00:39 Son Güncelleme: 25.1.2022 01:19

Son dakika: Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek

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Son dakika: Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek

Son dakika haberi... İstanbul'da hafta sonu etkisini göstermeye başlayan kar yağışı bugün akşam saatlerinde şiddetli bir şekilde devam etti. İstanbul'da tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle binlerce vatandaş karın ortasında mahsur kaldı. Özellikle metrobüs ve otobüs seferlerindeki aksamalar evlerine gitmek isteyen vatandaşları mağdur ediyor. Mağdur vatandaşlar evlerine yürüyerek gitmeye çalışırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz olduğunu duyurdu.

Son dakika haberi... İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı uyarılara rağmen alınmayan önlemler neticesinde binlerce vatandaşı mağdur etti. Şiddetli kar yağışı nedeniyle kentte trafik durma noktasına gelirken, bazı vatandaşlar araçlarını yollarda bırakarak evlerine ulaşmaya çalışıyor.

UYARILARA RAĞMEN ALINMAYAN ÖNLEMLER İSTANBUL'U KARA TESLİM ETTİ

Öte yandan otobüs ve metrobüslerde yaşanan aksamalar da ulaşım aracı için bu yöntemi tercih eden vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Aksayan seferler nedeniyle duraklarda izdiham yaşanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şehirdeki ulaşımı rahatlatmak için aldıkları önlemi duyurdu.

İçişleri ve Ulaştırma Bakanlar İstanbul'a geliyor! Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek! | Video

MARMARAY SEFERLERİ SABAHA KADAR ÜCRETSİZ

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

BAKANLAR İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışında İBB yönetiminin koordinasyonu yapamaması nedeniyle İstanbul'a geliyor.

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Son dakika: Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek
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