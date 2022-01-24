Son dakika: Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek

UYARILARA RAĞMEN ALINMAYAN ÖNLEMLER İSTANBUL'U KARA TESLİM ETTİ
Öte yandan otobüs ve metrobüslerde yaşanan aksamalar da ulaşım aracı için bu yöntemi tercih eden vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Aksayan seferler nedeniyle duraklarda izdiham yaşanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şehirdeki ulaşımı rahatlatmak için aldıkları önlemi duyurdu.
İçişleri ve Ulaştırma Bakanlar İstanbul'a geliyor! Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek! | Video
MARMARAY SEFERLERİ SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir" ifadelerine yer verdi.
BAKANLAR İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yoğun kar yağışında İBB yönetiminin koordinasyonu yapamaması nedeniyle İstanbul'a geliyor.