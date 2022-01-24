Son dakika: Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek

UYARILARA RAĞMEN ALINMAYAN ÖNLEMLER İSTANBUL'U KARA TESLİM ETTİ

Öte yandan otobüs ve metrobüslerde yaşanan aksamalar da ulaşım aracı için bu yöntemi tercih eden vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Aksayan seferler nedeniyle duraklarda izdiham yaşanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şehirdeki ulaşımı rahatlatmak için aldıkları önlemi duyurdu.

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