Sözcü, Sedef Kabaş’ın o tweetini eleştirmiş, sonra silmiş: “Çok özgürsünüz çok!”

TELE 1 ekranlarında gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmiş, "Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur" ifadelerini kullanmıştı. Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu hakaretleri kamuoyunun tepkisine yol açmıştı. Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması ardından Kabaş'ın geçmişte sosyal medyada yazdığı iletiler de gündem oldu.

SULTANAHMET İLETİSİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU





Sedef Kabaş'ın 2016 yılının ocak ayında Sultanahmet'teki terör saldırı sonrasında sosyal medyadan yazdığı ileti de gündem olan iletiler arasına girdi. Kabaş, 12 Ocak 2016 yılında Twitter'dan yazdığı o paylaşımında, "Sultanahmet Meydanı'nda patlama… Terör adım adım İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz…" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZCÜ, SEDEF KABAŞ'IN O PAYLAŞIMINI ELEŞTİRDİ, SONRA SİLDİ!





Sözcü Gazetesi de 2016 yılında, Sedef Kabaş'ın paylaşımı sonrasında "Sedef Kabaş'tan çok tepki çeken Sultanahmet yorumu "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" başlığını atarak Kabaş'ın iletisini haber yaptı. Ancak kısa sürede Sözcü'nün internet sitesinden haber kaldırıldı. Haberin kaldırılması ardından ise akşam saatlerinde Sözcü bu sefer "Sedef Kabaş'tan o tweet için SÖZCÜ'ye özel açıklama!" başlığıyla Kabaş'ın açıklamalarının yer aldığı bir başka haber yapıldı. Bu açıklamada Kabaş "Bugün paylaştığım bir tweet aktroller tarafından çarpıtılarak linç kampanyasına dönüştü. Buna yandaş basında destek çıkarak tamamen linç etmeye kalktılar" ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün ilk haberinde Sedef Kabaş'ın Sultanahmet iletisi için "tepki çeken yorum" denilirken, akşam saatlerinde yapılan haberin spotunda "Gazeteci Sedef Kabaş, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla ilgili attığı bir tweet nedeniyle aktrollerin hedefi oldu" ifadeleri yer alması dikkat çekti.



SÖZCÜ, TWİTTER'DAN SİLİNEN HABERİN BAĞLANTISINI KALDIRMAMIŞ!





Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Sedef Kabaş'ın Sultanahmet'teki terör saldırı sonrasında sosyal medyadan yazdığı iletiyi paylaşarak Sözcü'nün sonradan sildiği "Sedef Kabaş'tan çok tepki çeken Sultanahmet yorumu "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" haberinin bağlantısının Sözcü'nün Twitter adresinde hâlâ durduğuna dikkat çekti.

SÖZCÜ'YE: "ÇOK ÖZGÜRSÜNÜZ ÇOK!"

Burak Orhan sosyal medya platformu Twitter'dan şu noktalara dikkat çekti: "Sözcü Gazetesi Sedef Kabaş'ın 2016'da "İstanbul vurulmadıkça Türkiye uyanmaz" twitini çok tepki çeken yorum diye vermiş. Ama sonra ne hikmetse haberi silmiş. Üstüne de Sedef Kabaş'ı aklayan haber yapmışlar Ama eleştiren haberin tweetini silmeyi unutmuşlar. Çok özgürsünüz çok."