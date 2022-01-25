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Giriş Tarihi: 25.1.2022

CHP’li vekillere suç duyurusu

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
CHP’li vekillere suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP milletvekilleri Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tele1 kanalında 14 Ocak 2022'deki programda Özkoç ve Erdoğdu'nun sarf ettiği sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi.



Özkoç ve Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.
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CHP’li vekillere suç duyurusu
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