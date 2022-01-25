CHP’li vekillere suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, CHP milletvekilleri Engin Özkoç
ve Aykut Erdoğdu
hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın
aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Tele1
kanalında 14 Ocak 2022'deki programda Özkoç ve Erdoğdu'nun sarf ettiği sözlerin kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu, iftira ve hakaret boyutuna vardığı, ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı belirtildi.
Özkoç ve Erdoğdu hakkında cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.