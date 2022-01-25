Elazığ ve Malatya’da depremin izleri iki yılda silindi

ELAZIĞ
ve Malatya
'da yıkıma yol açan 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi öldü, bin 607 kişi yaralandı. Depremin ardından bölgeye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgenin en kısa sürede yeniden imar edilmesi talimatı verdi. Elazığ ve Malatya'da TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sonucu, 2 yılda depremin tüm izleri silindi. TOKİ tarafından, 23 bin 249 konuttan projede fiziki gerçekleşme yüzde 90'ı aşarken yapımı tamamlanan 18 bin 530 konut, Elazığ Valiliği koordinesinde depremzedelere teslim edildi. Evine yerleşen Ömer Çakır
, "Devlet bize destek olduğu gibi bizi bir de ev sahibi yaptı. Cumhurbaşkanımız bunları yapmasaydı, bizler ev yapamazdık" dedi.
GÖL MANZARALI KONUT
Malatya'da ise şu ana kadar 3.5 milyar liralık yatırımla toplam 6 bin 991 konut yapıldı. Kale
ilçesindeki Bent Mahallesi'nde yapılan konutlar, lüks villaları andırıyor. Karakaya Baraj Gölü manzaralı bin 214 köy evinden 690'ı sahiplerine teslim edildi. Depremzede Mehmet Aldaş
(55), "Allah devletimizden razı olsun" diye dua etti. Bekir Sevim
(70) "Devletimiz konutları yapmasaydı halen sokakta olacaktık" dedi.
AZİZE İLE KONUŞMAM ACI AMA UMUDUN SESİYDİ
Elazığ'da enkaz altında kalan Azize Çelik
ile yaptığı telefon görüşmesiyle gündem olan UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe
, o anları unutamıyor. Kuştepe, "Azize ile konuşmam benim için acı ama umudun sesiydi. O insanlar sağlıklı ve mutluysa bu benim için bambaşka bir duygu" dedi. AA