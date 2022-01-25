Fedakar sağlıkçıya teşekkür plaketi verildi

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, geçtiğimiz günlerde 87 yaşındaki hasta teyzeyi sırtına alarak ambulansa kadar taşıyan fedakar 112 sağlık çalışanı Emrah Takımsu'ya örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Sağlık çalışanlarının çok büyük özveriyle halka hizmet ettiklerini belirten Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven; "İlçemize bağlı Harmanlı beldemizde yaşayan Fatma Üzdiyen teyzemizin rahatsızlığı için beldeye gelen 112 ekibimiz yoğun kar yağışı nedeniyle hastamızın evinin önüne kadar gelememişti. Yerlerin buzlu ve karlı olması nedeniyle hastanın sedye ile taşınmasının riskli olacağı düşüncesiyle değerli kardeşimiz Fatma Üzdiyen teyzemizi fedakarca davranıp sırtına alarak ambulansa kadar taşımıştır. Bir evlat şefkatiyle hareket eden ve bu hareketiyle Türkiye'ye örnek olan Emrah kardeşimizi yürekten kutluyorum. Kardeşimizi Ziraat Odamızda ağırlayıp şahsım ve bütün çiftçilerimiz adına teşekkürlerimizi ilettik. Bu günün anısına plaketimizi takdim edip 10 adette alıç fidanı armağan ettik. Kendilerine ve tüm sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Emrah kardeşimizin başarılarının devamını diliyor, onun nezdinde tüm sağlık çalışanlarımıza tekrardan saygı ve selamlarımızı sunuyorum" dedi.

Görevinin gereğini yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren 112 paramedik personeli Emrah Takımsu, duyarlı davranışından dolayı Gölbaşı Ziraat odası başkanı Doğan Güven'e teşekkür ettiğini söyledi.