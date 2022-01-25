FETÖ’ye Ankara’da sınav operasyonu! 20 ilde operayon başladı

FETÖ'nün sınav soruşturmaları kapsamında astsubaylık sınavı öncesinde soruları aldığı tespit edilen 26 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 20 ilde göz altı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 20 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edilmesi üzerine, şüphelilerden 26'sının sınav sorularını alarak sınavın yazılı aşamasını kazandığı, 3'ünün ise soruların dağıtılmasına aracılık ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.