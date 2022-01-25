İstanbul’da vakalar 100 binde 1500’ü aştı

Sağlık Bakanlığı, 8-14 Ocak tarihleri arasındaki Kovid-19 vaka sayılarına dair verileri yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid- 19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca "8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık insidans haritasında" diyerek vaka haritasını paylaştı.
EN ÇOK ARTAN 10 İL
Buna göre, vaka sayısı 100 bin kişide 1571,46'ya yükselen İstanbul
, ülke genelinde vaka yoğunluğu en fazla şehir oldu. Her 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir
'de 714,29, Ankara
'da 629,65 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 vaka sayısı, 1-7 Ocak'ta İstanbul'da 1222,37, İzmir'de 574,85, Ankara'da 386,15 olarak açıklanmıştı. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl
, İstanbul, Bolu
, Rize
, Kocaeli
, Erzurum
, Ankara, Bilecik
, Tunceli
ve Trabzon
olduğunu bildirdi.
KOCA: AŞINIZI OLARAK YARIN İÇİN UMUTLU OLUN
TÜRKİYE'DE dün 401 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 23 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 78 bin 362 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı salgının son bulmasının umudu olabilir. Bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre aşı olmuş kişiler Omicron ile karşılaştıklarında hem hastalığı kolay atlatıyor hem de bağışıklık seviyesi yükseliyor. Aşınızı olarak yarın için umutlu olun. Salgın gündemden çıkacak" dedi.