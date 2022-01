Kar kuraklığı bitirdi çiftçiye umut oldu

Yoğun kar yağışı, ülke genelinde etkisini sürdürüyor. İzmir Adana ve Mersin 'in sahil kesimleri hariç, yurdun tamamı kar altında kaldı. Bu illerin yüksek kesimleri de karla kaplandı. Şehirlerde çileye dönüşen yoğun kar, yaz döneminde kuraklık yaşayan Anadolu'ya bereketini de beraber getirdi. Karın, hem tahıllarda verimi artıracağını, hem de önümüzdeki yaz döneminde olası bir kuraklığı engelleyeceğini dile getiren çiftçilerin de yüzü güldü. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Süleyman Soylu, 2021'in, son 40-50 yılın en kurak mevsimi olduğunu söyleyerek, "Ekim ve kasım ayları da kurak sayılabilecek durumdaydı. Konya Ovası 'ndaki çiftçilerimiz endişeye kapılmıştı. Önce yağmur, ardından gelen kar, çiftçilerimize umut oldu. İnsanları rahatlattı. Uzun yıllar ortalamasının üzerinde bir yağış gerçekleşti. Çoğu bölgemizde sulama imkânı olmayan çiftçilerimizin attığı tohum toprakta bekliyordu. Yağışlarla bitki çıkışları garanti altına alınmış oldu. Eriyecek olan karlarla su seviyesi yükselecek. Bu da tarımsal sulamada önemli olacak. Nisan ve mayıs ayında beklenen yağışlar olursa daha güzel bir rekolte elde ederiz. Bu yağışlarla yeraltı su seviyesinde de canlanma olacak" dedi.Sonyağışlar buğdaylar için çok yararlıoldu. Kuraklığa karşı kara kara düşünmemiziortadan kaldırdı. Çiftçinin yüzünügüldürdü.Yazın gayet rahat sulu tarımyapabileceğimiz bir ortam oluştu.Son yıllarda yaşanan kuraklıktankaynaklı yeraltında su seviyesinin düşmesininardından böyle bir yağış, çiftçi içinilaç gibi geldi.Geçtiğimiz yılkuraklık nedeniyle çiftçilerin mahsullerindeyüzde 70'e varan bir verim kaybıyaşanmıştı. Bu kar yağışı çiftçide bayramhavası yarattı.Çiftçilerimiz,geçen yılki kuraklıktan çok etkilendi.2022'de ülkemiz tarımalanında şahlanacak.Hava koşulları günlükhayatımızı sıkıntıya sokuyor. Amabereketli bir yıl olacak.Büyük özlemle beklediğimizkar, özellikle fıstık ve diğerağaçlara can suyu oldu. Atalarımız "Karyılı, var yılı" demişler. Kar sayesinde kuraklıktaneser kalmadı.Daha iki hafta öncesine kadar kuraklıktanbahsederken şimdi kar sayesinde busorunumuz büyük ölçüde çözüldü.Çiftçilerimiz kuraklık korkusunuyendi. Ekili alanlara bereket yağdı.Kar, topraktaki potasyum,kalsiyum, demir gibi mineralleriçözerek bitkilerinbeslenmesini sağlar.Kar yağışı ile toprak suyadoyacak. Müthiş faydasağlayacak.Konya'da bir sitenin bahçesine giren ve eksi 15 derece soğukta donma tehlikesi yaşayan eşek, kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Bolu Dağı'ndaki yılkı atlarına yem bıraktı. Giresun'un Bulancak ilçesi Kovanlık Belde Belediyesi, yılkı atlarını toplayarak bir at çiftliğine teslim etti. Birçok ilde jandarma, polis ve STK'lar sokak ve yaban hayvanları için yem bıraktı.