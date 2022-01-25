Sedef Kabaş, kötü söz ve yorumlar üzerinden para kazanıyor

Kabaş'ın Youtube kanalında Cumhurbaşkanına ölüm tehdidinde bulunan Barbaros Şansal'ın videosunun altına 'Ben de size Manukya'nın çocukları desem doğru olur mu?' yorumunu yapan İzmirli Halit Erdinç'e (46) hakaretten soruşturma başlatıldı. Uzlaştırmacı avukat Ferah İçin Erdinç'i arayarak uzlaşma için 10 bin liranın üzerinde bir tutarda para istedi. Uzlaşma için hayvanlara mama alabileceğini ancak para vermeyeceğini söyleyen Erdinç'in bu teklifi avukat İçin tarafından kabul edilmedi.



İzmir'de yaşayan evli 3 çocuk babası Halit Erdinç (46) yaklaşık 2 ay önce sosyal medya sitesi Facebook'ta CHP yandaşı spiker Sedef Kabaş'ın Youtube programına konuk olan modacı Barbaros Şansal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidinde bulunduğu video ile karşılaştı. "Saddam'ın su kuyusundan, Kaddafi'nin de rögar kanalizasyon kuyusundan çıkarılarak recmedildiğini unuttu" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Şansal'a ve Kabaş'a tepki gösteren Erdinç videonun altına, "Ben de size Manukyan'ın evlatları desem doğru olur mu?" diye yorumda bulundu. Erdinç bir süre sonra evine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'ndan gelen tebligatla şok yaşadı. Tebligatta ismi geçen uzlaştırmacı avukat Ferah İçin'i arayan Erdinç, hayvansever olduğunu belirterek hayvanlar için mama alarak uzlaşabileceğini iletti. Ancak Erdinç'in bu teklifi avukat İçin tarafından kabul edilmedi.

KÜFÜR BİLE İÇERMEYEN BİR YORUMDU

SABAH'a konuşan Halit Erdinç, "Uzlaştırmacı Sedef Kabaş'a hakaret ettiğimi söyledi. Ben o ana kadar Sedef Kabaş'ın kim olduğunu dahi bilmiyordum. Bir vatansever olarak Facebook'taki videoyu izleyince ve Cumhurbaşkanına hakaret edildiğini görünce sinirle küfür bile içermeyen bir yorumda bulundum. Uzlaştırmacıya hayvansever olduğumu ve hayvanlara mama alarak uzlaşabileceğimi söyledim. Ancak uzlaştırmacı avukat bana para karşılığında uzlaşma olabileceğini söyledi. Tutar olarak da 10 bin lirayı geçebileceğini iletti. Bu tutarı kabul etmezsem hakaretten dava açılacağı söyledi. Sedef Kabaş Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Ancak ifadesinde atasözü kullandığını söylüyor, hakaret etmediğini iddia ediyor. Benim yorumumum küfür bile içermemesine rağmen bu söze hakaretten dava açabiliyor. Dava açılması tehdidiyle insanlardan para kazanıyor. Bu şekilde kendisine rant sağlıyor. Bu şekilde mahkemeye verdiği yüzlerce insan var" diye konuştu.

FİŞLEME DE YAPMIŞLAR

Sedef Kabaş'ın şikayeti nedeniyle hakaretten soruşturma açılması üzerine Buca Polis Merkezi'ne gittiğini anlatan Erdinç, "Resmi belgenin üzerinde 'Koyu Ak Partilidir. AK Parti Buca İlçe Başkanlığı'nda çalışır' ifadesini gördüm şok oldum. Polise bunu sordum. Karşı tarafın yazmış olabileceğini söyledi. Resmen beni fişlemişler. Benim hakkımda böyle bir ifadeyi resmi belgenin üzerine nasıl yazabilirler. Belgenin bir kopyasını almak istediğimi ve dava açacağımı söyledim. Ancak bu belgenin kopyasını bana vermediler" dedi.