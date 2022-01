Sokak hayvanları için belediye kolları sıvadı

Her zaman vicdani bir görev olarak üstlenip sokak hayvanlarına her daim sahip çıkan Amasya Belediyesi; Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlara kaplarda su ve yiyecek bırakıyor.

Amasya Belediyesi tarafından şehrin farklı noktalarına yerleştirilen kaplara su ve yiyecek takviyesi belirli periyotlarda aksatmadan yapılarak sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor.

Göreve başladığı günden itibaren başarılı çalışmalar yürüten Başkan Sarı 'Tüm canlılar bizim için kıymetli. Allahın dilsiz kulları ve bize muhtaç olan sokak hayvanlarını karlı ve soğuk havalarda yalnız bırakmıyoruz ,kış aylarında sokaklarda yaşamlarını devam ettiren kedi, köpek, kuşların ,su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çalışmalarımız devamlı olacak.Tüm canlılara karşı sorumluluklarımızı biliyor ve ona göre davranıyoruz.Yaşayan insanlara olduğu gibi yaşayan tüm canlılara karşı da sorumluluklarımızı yerine her daima getireceğiz. Ayrıca çok sayıda vatandaşımız da kapılarının önüne bir kap mama ve su bırakarak bu hassasiyetimize gönüllülükle ortak oluyor, beslenmelerine katkı sağlıyor ,duyarlılıklarından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum" dedi.