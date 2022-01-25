Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | 18 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi telefon mesajında ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 19:31 Son Güncelleme: 25.1.2022 19:45

SON DAKİKA | 18 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi telefon mesajında ortaya çıktı

DHA
SON DAKİKA | 18 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi telefon mesajında ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Ankara'nın Mamak ilçesinde evinde asılı olarak bulunan lise öğrencisi Esmanur Çakmak'ın (18) ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Annesi tarafından boğularak öldürülen Esmanur'un, erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarının cinayetin sebebini ortaya çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Hamide Çakmak, geçen pazar günü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, Mamak'taki evlerinde kızı Esmanur'u iple asılı bulduğu yönünde ihbarda bulundu.

Eve giden sağlık ekipleri Esmanur Çakmak'ın öldüğünü belirledi. Polis, el ve kollarında yara izi bulunan baba Y. Çakmak ile çelişkili ifadeler veren anne Hamide Çakmak'ı gözaltına aldı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Olayın cinayet olduğunu tespit eden polis, babadan şüphelenirken, anne Hamide Çakmak, ifadesinde kızını öldürdüğünü itiraf etti. Hamide Çakmak, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, eşi serbest bırakıldı.



CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Esmanur ile annesinin telefonlarının incelemeye alındığı, Esmanur Çakmak'ın, erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarının cinayetin sebebini ortaya çıkardığı öğrenildi.

Çakmak'ın, yasak ilişkisi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ve babasına söylememesi için kendisini tehdit ettiği yönünde erkek arkadaşına mesajlar gönderdiği belirlendi. Bu yüzden çıkan tartışmada Hamide Çakmak'ın, kızını boğarak öldürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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SON DAKİKA | 18 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi telefon mesajında ortaya çıktı
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