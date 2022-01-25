SON DAKİKA | 18 yaşındaki kızını boğarak öldürmüştü! Cinayetin sebebi telefon mesajında ortaya çıktı

Çakmak'ın, yasak ilişkisi nedeniyle annesiyle tartıştıklarını ve babasına söylememesi için kendisini tehdit ettiği yönünde erkek arkadaşına mesajlar gönderdiği belirlendi. Bu yüzden çıkan tartışmada Hamide Çakmak'ın, kızını boğarak öldürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.