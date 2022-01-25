Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme! Yeni fezleke...
Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:24 Son Güncelleme: 25.1.2022 16:44

Son dakika: HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme! Yeni fezleke...

Son dakika: HDP’li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme! Yeni fezleke...

Son dakika haberine göre; Öldürülen terörist Volkan Bora'nın telefonunda terör kamplarında çekilmiş fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı. Hazırlanan yeni fezleke Karma Komisyon'a ulaştı.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan yeni fezleke, TBMM Başkanlığınca Karma Komisyon'a sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için Hazırlık Komisyonu oluşturulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığına ulaştı.

Hazırlanan yeni fezleke, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

HDP'li Güzel hakkında hazırlanan yeni fezlekenin, daha önce oluşturulan Hazırlık Komisyonu'na dahil edilmeyeceği, bu dosyanın ayrıca görüşüleceği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: HDP'li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme! Yeni fezleke...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA