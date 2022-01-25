Son dakika: HDP’li Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme! Yeni fezleke...

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla düzenlenen iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyasını ele almak için Hazırlık Komisyonu oluşturulan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni bir Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığına ulaştı.