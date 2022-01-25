Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok iddia! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre'deki otelden mi yaptı?
Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:44 Son Güncelleme: 25.1.2022 17:08

Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok iddia! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre'deki otelden mi yaptı?

Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok iddia! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre’deki otelden mi yaptı?

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi. İstanbul'da vatandaşların isyanına, "Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." sözleri ile tepki gösteren Ongun'un, İsviçre'nin Cenevre şehrinde bir kayak merkezinde olduğu öne sürüldü. Ongun'un 23 Ocak günü İstanbul Havalimanı'ndan eşi ile birlikte uçuş yaptığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede hazırlıksız yakalanması ile Megakent kara teslim oldu. Vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, araçlar kara gömüldü, yollar trafiğe kapandı. Vatandaşlar, İBB'ye isyan ederken İBB Sözcüsü Murat Ongun, çileden çıkmış vatandaşları 'trollük' ile suçladı. 'İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı.' ifadelerini kullanan Ongun'un bu paylaşımı İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir kayak merkezinde tatil yaparken yaptığı iddia edildi. Meteoroloji'nin haftalar öncesinden 'Kar çok şiddetli geliyor' uyarılarına rağmen Ongun'un 23 Ocak sabahı İstanbul Havalimanı'ndan Cenevre'ye uçtuğu öğrenildi.

İSTANBUL KARA TESLİM

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarılara rağmen İstanbul'da yeterli tuzlama ve temizleme çalışmaları yapılamayınca kent kara adeta teslim oldu. Beyaz esaret nedeniyle on binlerce vatandaş trafikte mahsur kaldı. Saatlerce araçlarının içinde kalan vatandaşlara İBB'den bir yardım eli gitmezken, Valilik yurtları, otelleri, misafirhaneleri, camileri vatandaşlara açtı. Vatandaşların bir kısmı bu alanlarda beklerken, bir kısmı ise soğukta onlarca saat mahsur kaldı.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU BALIKÇIDA GÖRÜLDÜ

İstanbul'da vatandaşlar soğukta ne yapacağını şaşırırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilen görüntüsü ortalığı karıştırdı. Vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'na çok sert paylaşımlarla tepki gösterdi.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN İSYAN EDEN VATANDAŞLARI TROLLÜK İLE SUÇLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşı ve İBB Sözcüsüolan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesine şok bir paylaşım ile yanıt verdi. Ongun, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN O PAYLAŞIMI İSVİÇRE'DEKİ KAYAK MERKEZİNDEN Mİ YAPTI?

"Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." diyerek sahada mücadele ettiklerini söyleyen Ongun'un İsviçre'nin Cenevre kentinden kayak tatilinde olduğu iddia edildi. Ongun'un eşi ile birlikte 23 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre'ye uçtuğu öğrenildi.

METEOROLOJİ GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI

Murat Ongun'un 23 Ocak'ta İsviçre'ye gitmiş olması dikkat çekti. Meteoroloji son yılların en sert kar yağışının geldiğini ifade etmişti. Defalarca yapılan uyarılara rağmen Murat Ongun'un tatilini ertelemediği belirtiliyor.

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Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok iddia! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre'deki otelden mi yaptı?
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