Son dakika: İBB Sözcüsü Murat Ongun hakkında şok iddia! Karla mücadele paylaşımlarını Cenevre’deki otelden mi yaptı?

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN İSYAN EDEN VATANDAŞLARI TROLLÜK İLE SUÇLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşı ve İBB Sözcüsüolan Murat Ongun, vatandaşların kapalı yollar, eksik çalışmalara tepki göstermesine şok bir paylaşım ile yanıt verdi. Ongun, "İstanbul'da olağanüstü bir kar yağışı ve olağanüstü bir mücadele var. Böyle zamanlar "trol" ordularının ekmek teknesidir.Tüm kamu kurumları ve belediyelerimiz var gücüyle mega kentte çalışıyor. Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." ifadelerini kullandı.

MURAT ONGUN O PAYLAŞIMI İSVİÇRE'DEKİ KAYAK MERKEZİNDEN Mİ YAPTI?

"Sıcak evinde oturup trollük yapanın değil, sahada mücadele edenin yanında olma zamanı." diyerek sahada mücadele ettiklerini söyleyen Ongun'un İsviçre'nin Cenevre kentinden kayak tatilinde olduğu iddia edildi. Ongun'un eşi ile birlikte 23 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre'ye uçtuğu öğrenildi.

METEOROLOJİ GÜNLER ÖNCE UYARMIŞTI

Murat Ongun'un 23 Ocak'ta İsviçre'ye gitmiş olması dikkat çekti. Meteoroloji son yılların en sert kar yağışının geldiğini ifade etmişti. Defalarca yapılan uyarılara rağmen Murat Ongun'un tatilini ertelemediği belirtiliyor.