Tartıştığı ablasını boğarak öldürdü

Olay bugün Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşandı. Bir süreden beri aralarında sorun bulunan 25 yaşındaki abla Sultan T. ile evli olan kardeşi 20 yaşındaki M.B.T. akşam saatlerde yeniden tartıştı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine M.B.T., ablasının boğazına sarıldı. Gözü dönmüş kardeşi, 'nefes alamıyorum' diye bağırmaya çalışsa da genç kadın sesini kimseye duyuramadı. Bir süre sonra kendinden geçince M.B.T. tarafından bırakılan Sultan T. kardeşi tarafından boğularak hayatını kaybetti.



"ABLAMI ÖLDÜRDÜM" DİYEREK TESLİM OLDU



Ablası Sultan T.'yi elleri ile boğarak öldüren M.B.T., olay yerine yakın olan Bağlar 10 Nisan Polis Merkezi'ne gitti. Polis merkezinde, ablası Sultan T.'yi öldürdüğünü söyleyen M.B.F.'nin sözleri üzerine polis ve 112 Sağlık ekipleri olay yerine gitti. Kapısı açık olan eve giren polisler, genç kadını yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Sultan T.'nin boğularak öldüğü ve boynunda izler tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Sultan T.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan M.B.T.'nin polisteki ifadesinde, "Sultan ablam hayatımı mahvetmişti. Aramızda sıkıntılar vardı, artık dayanamadım ablamı öldürdüm" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.T, tutuklanarak cezaevine konuldu.