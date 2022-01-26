Bakan Kasapoğlu: İstanbul’da, Ankara’da belediyeciliğe talip olanların halini gördük

Onların halkımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak kadar acze düştüklerini, bu anlamda eser siyasetini, hizmet belediyeciliğini dahi yerine getiremeyecek bir vizyonu olduklarını gördük. Ama biz en yoğun kış şartlarına rağmen hep birlikte belediyelerimizle, teşkilatımızla, milletimizle el ele vererek inci tanesi gibi tesislerimizi Ankara'mıza, Türkiye'mizin dört bir yanına birer birer dizmeye, birer birer milletimizle buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.