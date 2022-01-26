Bodrum polisi ekmek isteyen kadının yardımına koştu

62 yaşındaki N.K. isimli kadının telefon açarak polisten ekmek istemesi üzerine ekipler harekete geçti. N.K. isimli yaşlı kadın evine ekmek getiren Bodrum polisine teşekkür etti.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Torba Mahallesi'nde sarp arazideki bir prefabrik konteynerde tek başına yaşayan 62 yaşındaki N.K. isimli kadının yardımına koştu.

Soğuk hava nedeniyle evinden çıkamayan kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlayan kadın, telefonla aradığı polis ekiplerinden ekmek istedi. N.K. isimli kadın kısa sürede evine ekmek getiren Bodrum polisine teşekkür etti. Polis ekipleri ayrıca sokak hayvanları için Bitez ve Konacık mahallelerinde birçok noktaya mama da bıraktı.