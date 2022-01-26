İBB sınıfta kaldı

İstanbul
'un
birçok ilçesinde kar yağışının yolları kapatması nedeniyle çok sayıda kişi araçlarının içinde mahsur kaldı. Haramidere
, Beylikdüzü
, Büyükçekmece
arasında vatandaşlar saatlerce araçlarının içinde bekledi. İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. Arnavutköy
'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. 200 metrelik yolu yaklaşık 5 saatte gittiklerini ifade eden Onur Turunç, cenazeleri olduğunu ve yol açılana kadar mecburen devam edeceklerini kaydetti. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, bazı metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu. İstanbul'da güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında, memur, işçi ve diğer personel bugün izinli sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamileler 28 Ocak'ta idari izinli olacak. Yükseköğrenime pazartesi gününe kadar ara verildi. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde 3 gün eğitime ara verildi. Trakya
ve Anadolu
'dan İstanbul'a araç girişi ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandı.
DANIŞMAN ONGUN DA İSVİÇRE'DE KAYAKTA
İstanbulluların kar esaretiyle boğuştuğu anlarda İBB Başkanı İmamoğlu balık sefası sürerken, danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un da İsviçre'de tatilde olduğu ortaya çıktı. 23 Ocak'ta eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun ile birlikte Cenevre'ye giden Ongun, İstanbul kar felaketini yaşarken görevinin başındaymış izlenimini vermek için paylaşımlarda bulundu. Üstelik kar ve soğukta araçlarıyla trafikte saatlerce mağdur olan İstanbulluları, 'trol' ilan etti.
İSTANBULLULAR, İBB'NİN AYMAZLIĞINI UNUTMAZ
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe,"İBB yönetiminin çöküş öyküsüne şahitlik ediyoruz. Gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı. Bütün bu sorumsuzluk ve vurdumduymazlık yetmezmiş gibi sırf yaşananlara itiraz ettiler, seslerini çıkardılar diye İstanbullular trol ilan edildi. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak bu aymazlığı asla unutmaz" dedi
ANBEAN TAKİP ETTİLER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gelişmeleri Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nden takip etti. Soylu, "Bu zorlu süreçte vatandaşın yanında olduk. Sorumluluğumuz bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'yedir" dedi. Karaismailoğlu ise İstanbul'da Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağında kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmadığını bildirdi.
SABAH ÇALIŞANLARI EZİYETİ YAŞADI
Nazif KARAMAN:
6 km yol yürüdüm. Hiçbir kar küreme aracı yoktu. Vatandaşlar kaderlerine terk edilmişti. Doğma büyüme İstanbullu olarak böyle rezalet görmedim.
Koray TAŞDEMİR:
Yol boyunca herhangi bir ekip çalışması yoktu denilebilir. Hava eksi 9'u gösteriyordu. Son çare Aktoprak Camisi'ne sığındık.
Fatih ULAŞ
: Büyükçekmece yönünde vatandaşın tek şansı metrobüstü. Tıkabasa binilen metrobüsler ağır aksak ilerleyebildi. Kimileri tanıdıklarına sığındı.
Muhammed UZUN:
Kâbus dolu bir geceydi. Araçlar yolda kalmış, binlerce yolda insan yürüyordu. Ortalıkta tek belediye aracı yoktu. Herkes kaderiyle baş başa bırakıldı.
Şerif CAN:
Alibeyköy'den Arnavutköy'e 8 saatte gittim. 3 kilometre yol yürüdüm. 03.00 gibi evime varabildim.
İlker GEZİCİ
: Evime varmak için 12 km yürüdüm. Yaşlılar, kadınlar, mahsur kalıp su isteyenler, benzini bitenler... Ancak ne kar küreme aracı, ne tuzlama çalışması ne de bir görevli gördüm.
Abdulhay Selim DÜNDAR:
Bahçeşehir'e tam 17 saatte gidebildim. Su, yiyecek, ısınma ve temel ihtiyaç sıkıntısı nedeniyle yolda kalan bazı vatandaşlar işaret fişekleri attı. Mahmutbey gişeler öncesinde yer alan bir AVM, yolda mahsur kalanlara kapılarını açtı. 24 Ocak gecesi İstanbul için afetti.