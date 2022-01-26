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Giriş Tarihi: 26.1.2022 11:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alman mevkidaşı Faeser ile görüştü

AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alman mevkidaşı Faeser ile görüştü

Gelen bilgiye göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile videokonferans yöntemiyle görüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Soylu, Alman mevkidaşını yeni atandığı görevinden ötürü tebrik etti.

Soylu, başta güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında verimli ve yapıcı sürdürülen iş birliği ve diyalog mekanizmasının, önümüzdeki süreçte de daha güçlü bağlar ve ortaklıklarla genişletilmesi noktasındaki temennilerini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca düzensiz göçle mücadele, 18 Mart Mutabakatı, Afganistan'daki son durum, terörizmle mücadele konuları ile güncel gelişmeler değerlendirildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Alman mevkidaşı Faeser ile görüştü
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