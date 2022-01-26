Karda mahsur kalanlara 2 bin euro ödenecek

Yunanistan
'ın başkenti Atina
ve bölgedeki adaları vurması nedeniyle çevreyolu Attiki Odos
'ta yüzlerce sürücü önceki gece boyunca mahsur kaldı. Ordu, itfaiye ve polisin yanı sıra Kızılhaç
ve bazı gönüllü dernekler, dondurucu soğuklarda 5 bin sürücüye yardım etmek için seferber oldu. Bazı sürücüler arabalarında 20 saatten fazla mahsur kaldıklarını bildirirken, çok sayıda insanın, arabalarını yol kenarına bırakarak yoğun kar yağışı altında ilerlediği görüldü. Attiki Odos Otoyolu
'nu işleten şirketten yapılan açıklamada, mahsur kalanlara 2 biner euro ödeme yapılacağı duyuruldu.