Kayseri’de sahte içki operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerinin, sahte içki üretilen imalathaneye yaptığı baskında 135 şişe sahte rakı ile 35 litre etil alkol ele geçirdi.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, D.K adlı kişinin kiraladığı evi sahte içki üretim imalathanesine dönüştürdüğünü belirledi. Ürettiği içkileri piyasaya sürdüğü belirlenen D.K'nın imalathanesine baskın yapan ekipler, 135 şişe sahte rakı, 35 litre etil alkol, 10 TAPDK bandrolü ile sahte alkol yapımında kullanılan huni, tatlandırıcı, boş şileler ve renklendirici maddeler ele geçirildi. Sahte içkilere el konulurken D.K sahte alkol üretmek suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.