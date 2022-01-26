Millet İttifakı’nda Diyarbakır çatlağı

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bunun yolu Diyarbakır'dan geçer" sözleri Millet İttifakı'nda krize neden oldu. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Diyarbakır dahil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse, yolu TBMM'den geçer. Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara
'dır!" dedi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Ağıralioğlu'nun sözlerinin hatırlatılması üzerine "Burada kimse kafaları bulandırmamalıdır. Kimse şu kış gününde buluttan nem kapmasın" ifadesini kullandı.