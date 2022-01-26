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Giriş Tarihi: 26.1.2022 17:01 Son Güncelleme: 26.1.2022 17:05

'Sıfır Atık' gelecek nesillere aktarılacak

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
’Sıfır Atık’ gelecek nesillere aktarılacak

Sıfır Atık Projesi'nin mimarı Emine Erdoğan, geri dönüşüm yoluyla 81 ilde 250 kütüphane açılmasını tebrik ederek, "Atıksız kütüphane uygulaması, Sıfır Atık Projemizin genç nesillere aktarılmasında önemli bir adım oldu. Emeği geçen Mili Eğitim Bakanlığı camiamızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 ilde geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 250 kütüphanenin tamamlanmasının ardından tebrik paylaşımında bulundu.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Milli Eğitim Bakanlığının, "Tüm illerimizde geri dönüşüm yoluyla oluşturulmuş en az bir kütüphane bulunuyor. "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleri birleştirilerek Emine Erdoğan'ın himayesinde 81 ildeki okullara 250 yeni kütüphane kazandırıldı." paylaşımına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen ve tüm dünyaya örnek olacak atıksız kütüphane uygulaması, Sıfır Atık Projemizin genç nesillere aktarılmasında önemli bir adım oldu. Emeği geçen Mili Eğitim Bakanlığı camiamızı tebrik ediyorum."

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'Sıfır Atık' gelecek nesillere aktarılacak
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