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Giriş Tarihi: 26.1.2022 12:42 Son Güncelleme: 26.1.2022 12:44

Son dakika | Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine döndü

Son dakika | Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine döndü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin dünya barışı ve insanlık onuru adına yaptığı çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve Suriyeli mültecilerin 500 binden fazlasının Türkiye'nin çalışmalarıyla ülkesine döndüğünü aktardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Uluslararası Medya Enformasyon Derneği programında yapıtğı konuşmada Suriyeli mülteciler başta olmak üzere dünyada gündeme gelen insani ve toplumsal konularda Türkiye'nin duruşuna ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Altun Suriyeli mültecilerle ilgili yapılan çalışmalar ve ülkelerine dönüş yapmalarıyla ilgili de rakam verdi.

500 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Altun "Sözde değil özde çaba gösteriyor. Bölgenin barış, güven ve istikrarına katkıda bulunuyoruz. Bugüne kadar kendi ülkelerinde inşa edilen güvenli yaşam alanlarında kalmak üzere 500 binden fazla Suriyeli kadeşimiz onurlu bir şekilde vatanlarına geri döndü."

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Son dakika | Altun: 500 bin Suriyeli ülkesine döndü
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