Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımı İstanbul'a gönderdim. Ne yazık ki daha önceki uygulamaları devam ettiremeyen bir yönetim mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yol hatlarında gerekli önlemleri aldılar. Çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleşiyor. Ben mesela gece 3'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarımla irtibatta oldum.