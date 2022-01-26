Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Kar yağışını ben doğrusu bir bereket olarak görüyorum. Kuraklıkların ülkemizde ciddi manada toprağımızı tehdit ettiği, birçok yerlerde bitki, meyve, sebzede sıkıntılar yaşadığımız dönemleri geride bıraktık. Kar yağışı gelince de farklı bir yaklaşım ortaya koymaya başladık. Karın sebep olduğu ulaşım sıkıntılarına karşı gerekli tedbirleri almak elimizde.
Bu son kar yağışının etkileri anlamında maalesef özellikle İstanbul'a yakışmayacak görüntüler ortaya çıktı. Tuzlanmayan yollarda araçlar kilometrelerce kuyruklar oluşursa bunların sorumlusu, sorumluları vardı. İstanbul'da gereken yol tuzlama ve yol açma sorunlarından kaynaklandığını ilçe belediyelerimizden de dinledik. Bunu yapmayanlar belli. Bu basiretsizliktir. Siz kar yağdıktan sonra tedbir alamazsınız.
Biz İstanbul'umuzu kaderine terk edemeyiz. Çalışmaları koordine etmeleri için İçişleri ve Ulaştırma bakanlarımı İstanbul'a gönderdim. Ne yazık ki daha önceki uygulamaları devam ettiremeyen bir yönetim mevcut. Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Meteoroloji ile irtibatlı olarak sorumluluğunda bulunan yol hatlarında gerekli önlemleri aldılar. Çalışmalar yurt genelinde 446 karla mücadele merkezinde gerçekleşiyor. Ben mesela gece 3'e kadar işi takip ettim. Sürekli arkadaşlarımla irtibatta oldum.
Ortada doğru olmayan ifadeler var. Yani söylemek istemem ama bir yalan söz konusu. İBB kalkıp cumhurbaşkanlığından veya plan bütçe başkanlığından talepte bulunur. Talebin incelemeleri yapılır ve gereken karar alınır. Bunların da ödenme süreçleri bellidir. Şehirlerine hizmet etmek için gayretleri olmayanlar engelleniyoruz diyor.
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine gelen bütçeden aktarılan paylar 2019'dan bu yana 2 kat artırılmıştır. AK Parti, MHP ve diğer partilerin belediyelerine yapılan artış aynı orandadır.
Ülkemizdeki tüm belediyeler kendi bütçelerini kendileri oluşturur. Biz tüm belediyelerimle beraber AKOM'da karargahımızı kurar, o karargahtan İstanbul'u takip ederdik. Siz doğru bütçe yaparsanız her işinizi yürütürsünüz.